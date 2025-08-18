В Шымкенте с 18 августа прекращает работу ЦОН №2 Енбекшинского района

С 18 августа 2025 года Центр обслуживания населения №2 Енбекшинского района, расположенный по адресу: ул. Желтоксан, 121/1, прекращает свою работу.

Анализ показал, что данный ЦОН имеет низкий показатель посещаемости, в связи с чем было принято решение оптимизировать работу. Данное решение позволит перераспределить ресурсы, сосредоточиться на развитии цифровых сервисов и улучшении условий в действующих Центрах обслуживания населения города.

«Закрытие ЦОНа №2 Енбекшинского района не скажется на доступности государственных услуг для жителей города. Все необходимые услуги по-прежнему можно будет получить в любом Центре обслуживания населения Шымкента. Кроме того, в Енбекшинском районе продолжит работу ЦОН №1 по адресу ул. Байтерекова, 89. Режим работы — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00», — отметила директор филиала по городу Шымкент Айнур Тобаева.

К слову, граждане могут получать государственные услуги не только в Центрах обслуживания населения, но и через мобильное приложение «ЦОН», сервисы банков второго уровня и другие цифровые платформы.

Напомним, на сегодняшний день в Шымкенте функционируют 10 Центров обслуживания населения, включая 3 специализированных и 1 центр миграционных услуг. Все они оборудованы просторными парковками, пандусами для людей с особыми потребностями и кнопками вызова сотрудников.