В Шымкенте кикшеринговые сервисы ужесточают правила использования электросамокатов

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан состоялось совещание с участием представителей крупнейших кикшеринговых компаний — Jet, Яндекс Go, Woosh, Bolt и Единого оператора микромобильности.

Встреча прошла по поручению председателя комитета административной полиции Кайсара Султанбаева и была посвящена вопросам регулирования использования электросамокатов и повышения безопасности на дорогах страны, включая город Шымкент.

Как сообщили в МВД, с начала года на территории Казахстана было зафиксировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Пострадали 224 человека. В 42 случаях аварии произошли по вине водителей самокатов, травмы получили 52 человека.

Основная часть нарушений пришлась на Алматы, однако аналогичные проблемы наблюдались и в других крупных городах, включая Шымкент, где также фиксировались случаи беспорядочной парковки, движения по тротуарам и проезда через пешеходные зоны.

В рамках совещания участникам рынка микромобильности были даны конкретные предписания.

Им рекомендовали создать мобильные патрульные группы, в том числе совместно с полицией, а также внедрить технические меры: запрет на завершение поездки при неправильной парковке, автоматическое отключение самокатов в пешеходных зонах, парках, набережных и местах массовых мероприятий.

Подчёркивалось, что эти меры должны быть реализованы и в городе Шымкенте, где использование электросамокатов продолжает активно расти.

Дополнительно обсуждалась модернизация мобильных приложений — внедрение функции уведомлений, блокировка завершения поездки вне разрешённых зон, а также усиление контроля за движением.

Среди предложенных решений — ужесточение ответственности за нарушения, возможность списания штрафов через операторов и конфискация самокатов при систематических нарушениях.

В Шымкенте, как и в других регионах, было отмечено отсутствие достаточной инфраструктуры, необходимой для безопасного использования средств микромобильности.

По данным министерства, в Казахстане насчитывается лишь 594 километра велодорожек, при потребности более 2000 километров. За последние пять лет было построено всего 218 километров, что значительно отстаёт от темпов роста популярности альтернативного транспорта.

Особенно остро этот дефицит ощущался в Шымкенте, где потребность в современной инфраструктуре стоит особенно остро.

Представители кикшеринговых компаний заявили о готовности реализовать первоочередные меры уже в ближайшее время.

Остальные изменения потребуют системной работы совместно с государственными органами и акиматами.

В Шымкенте, как и по всей стране, основная цель — снижение аварийности и создание безопасной городской среды для всех участников дорожного движения.