Самокаты вне закона: шымкентцам грозят новым видом штрафов

Шымкентцам грозят новым видом штрафов. И коснется он любителей электросамокатов. Оставили самокат у входа в здание — ждите «письмо счастья» или извещение о штрафе.

С 14 июня в Казахстане ужесточили требования к пользователям электросамокатов. В стране начала действовать система прогрессивных штрафов: чем больше нарушений — тем выше сумма. Нововведение уже применяют в Алматы, а в ближайшее время его запустят в Астане и Шымкенте.

«Пока система работает в Алматы, но в ближайшее время её внедрят в Астане и в Шымкенте. Первый случай — предупреждение или штраф 100 тенге. Второй — 1 000 тенге. Третий — 3 000 тенге. Четвертое нарушение обойдется уже в 10 000 тенге» — отмечают представители компании JET.

И это ещё не всё. Штрафы грозят не только за парковку.

ПОД ЗАПРЕТОМ:

езда вдвоём,

управление в нетрезвом виде,

выезд на проезжую часть без шлема и прав.

А как сами шымкентцы относятся к новым правилам?

— Было бы правильно, если бы внедрили этот закон. Самокаты повсюду стоят. Очень неудобно порой даже ходить.

— Им же дорожка специальная выделена. Пусть там ездят и останавливаются. Но, видите, молодежь нарушает правила.

— Я поддерживаю эту инициативу. Молодежь разбрасывает повсюду самокаты. Сколько можно! Думаю штраф нужно ввести.

Большинство опрошенных поддерживают инициативу. Люди отмечают: самокаты стали частью городского движения, а значит должны быть чёткие правила и ответственность.

Напомним, с прошлого года в Казахстане действуют официальные правила использования самокатов. Согласно ним водители обязаны:

двигаться по велодорожке или по правому краю дороги;

иметь водительские права, шлем и светоотражатель (в тёмное время суток);

не превышать 6 км/ч на тротуаре;

не перевозить пассажиров;

не выезжать на перекрёстки;

не отпускать руль во время езды.

За серьёзные нарушения — штрафы от 10 до 17 тысяч тенге. А в случае наезда на пешехода возможен административный арест.