Самокаты вне закона: шымкентцам грозят новым видом штрафов

Шымкентцам грозят новым видом штрафов. И коснется он любителей электросамокатов. Оставили самокат у входа в здание — ждите «письмо счастья» или извещение о штрафе.
С 14 июня в Казахстане ужесточили требования к пользователям электросамокатов. В стране начала действовать система прогрессивных штрафов: чем больше нарушений — тем выше сумма. Нововведение уже применяют в Алматы, а в ближайшее время его запустят в Астане и Шымкенте.
«Пока система работает в Алматы, но в ближайшее время её внедрят в Астане и в Шымкенте. Первый случай — предупреждение или штраф 100 тенге. Второй — 1 000 тенге. Третий — 3 000 тенге. Четвертое нарушение обойдется уже в 10 000 тенге» — отмечают представители компании JET.
И это ещё не всё. Штрафы грозят не только за парковку.
ПОД ЗАПРЕТОМ:
- езда вдвоём,
- управление в нетрезвом виде,
- выезд на проезжую часть без шлема и прав.
А как сами шымкентцы относятся к новым правилам?
— Было бы правильно, если бы внедрили этот закон. Самокаты повсюду стоят. Очень неудобно порой даже ходить.
— Им же дорожка специальная выделена. Пусть там ездят и останавливаются. Но, видите, молодежь нарушает правила.
— Я поддерживаю эту инициативу. Молодежь разбрасывает повсюду самокаты. Сколько можно! Думаю штраф нужно ввести.
Большинство опрошенных поддерживают инициативу. Люди отмечают: самокаты стали частью городского движения, а значит должны быть чёткие правила и ответственность.
Напомним, с прошлого года в Казахстане действуют официальные правила использования самокатов. Согласно ним водители обязаны:
- двигаться по велодорожке или по правому краю дороги;
- иметь водительские права, шлем и светоотражатель (в тёмное время суток);
- не превышать 6 км/ч на тротуаре;
- не перевозить пассажиров;
- не выезжать на перекрёстки;
- не отпускать руль во время езды.
За серьёзные нарушения — штрафы от 10 до 17 тысяч тенге. А в случае наезда на пешехода возможен административный арест.