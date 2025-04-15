Из дома в приют: когда семья становится угрозой

Уже месяц 30-летняя Гульназ живёт в кризисном центре №3 вместе с четырьмя детьми. За десять лет брака она пережила множество унижений, оскорблений и избиений. Уйти из дома её вынудила очередная вспышка жестокости мужа.

Гульназ, жертва насилия: «Постоянные унижения, крики, оскорбления… Он не раз выгонял меня из дома. Я всё терпела ради детей, но в какой-то момент просто не выдержала. Когда ты слышишь от человека, которого любила, только презрение — это ломает».

Выйдя замуж, Гульназ мечтала о тихом счастье. Сегодня её старшему ребёнку девять, младшему — всего полтора года. На улице с детьми она оказалась без поддержки. Муж дважды приходил за детьми, но, по словам женщины, вместо раскаяния — упрёки и обвинения.

Гульназ, жертва насилия: «Один человек не может удержать семью. Я старалась. Терпела. Жила, как будто всё хорошо, когда было совсем наоборот».

Под одной крышей с Гульназ десятки женщин с похожими историями. Среди них — 42-летняя Айганым. Её первый брак распался из-за упрёков мужа. Второй закончился избиениями и угрозами. Последней каплей стала ночь, когда её избили муж и его сын.

Айганым, жертва насилия: «Он ударил, а его сын прижал меня к стене и начал душить. Кричал: «Не смей говорить отцу-инвалиду». Я даже слова не могла сказать. Пришлось вызывать полицию среди ночи».

Ни родные, ни друзья Айганым не знают, где она сейчас. Женщина боится осуждения, как и большинство, кто сюда попадает.

Кризисный центр №3 рассчитан на 70 человек. В основном сюда поступают женщины с детьми. Почти всех доставляют полицейские. Большинство — многодетные матери, сбежавшие из ада домашнего насилия.

Галия Муталиева, замдиректора кризисного центра №3: «У нас разные случаи. Насилие — не только от мужей, но и от родственников. Кто-то страдает из-за нищеты, кто-то из-за игромании мужа. Одни мужчины пьют, другие просто давят морально. Это тоже насилие».

По словам специалистов, за последний год число обращений немного снизилось. Большинство женщин после реабилитации возвращаются домой. Но бывают и те, кто решает начать новую жизнь — без страха и боли.

Защита женщин и детей — приоритетная задача для полиции. В Шымкенте действуют четыре кризисных центра. Помощь оказывается в тесном взаимодействии с правоохранителями.

Представитель Департамента полиции г. Шымкента: «На каждый сигнал о насилии выезжает инспектор по делам семьи. Если женщина не может остаться дома, мы направляем её в кризисный центр. Там она получает юридическую и психологическую поддержку».

С начала года в полицию обратились свыше 400 женщин. И это только официально зафиксированные случаи. Среди пострадавших — и молодые, и пожилые. Главное, говорят специалисты, — не молчать.