В Шымкенте должник по алиментам осужден к реальному сроку

Судом вынесено постановление о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка.

Постановлением судебного исполнителя сумма задолженности должника составила свыше 6 млн тенге.

Он был неоднократно уведомлен о задолженности, необходимости трудоустройства и регистрации через центр занятости. Несмотря на это, он с 2007 года не исполнял требования судебного акта.

Приговором суда гражданин осужден к 1 году ограничения свободы по статье 139 УК РК.

Прокуратура города предупреждает, что за не уплату алиментов предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.