В Туркестанской области во время пандемии увеличилось количество сайтов продажи скота.

Учитывая карантинную ситуацию, специалисты сферы сельского хозяйства поддерживают увеличение количества таких площадок, где развивается торговля без посредников. Закрытие животноводческих рынков никак не повлияет на рост цен на мясо в стране. Об этом на брифинге, посвященном карантинным мерам в Туркестанской области, сообщили отраслевые специалисты.

По их словам, за 8 месяцев в области было произведено 138,1 тыс. тонн мяса. Доля региона в производстве мяса в стране составила 12%. По данным областного управления сельского хозяйства, в Туркестанской области цены на мясо стабильны. На сегодняшний день население области полностью обеспечено мясом собственного производства, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Вместе с тем, открытие животноводческих рынков во время пандемии обострит ситуацию.

По словам главного санэпидемиолога области, в связи с вспышкой эпидемии в соседних государствах меры предосторожности в регионе могут быть усилены. Отвечая на вопросы СМИ, эксперты отметили, что наиболее опасные территории распространения вируса находятся в местах массового скопления людей.

«Если на животноводческих рынках продается около 7000 голов крупного рогатого скота, то добавьте сюда продавцов и покупателей. Место, где собралось 20 тыс. человек, станет настоящим источником эпидемии. В этом случае соблюдение карантинных требований маловероятно. Кроме того, транспортировка скота из других стран также увеличивает риски» — сказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области Нурбек Нышанов.

Стоит отметить, согласно последним данным, за один день в регионе было выявлено 4 бессимптомных завозных случая коронавирусной инфекции у лиц, пересекающих государственную границу через автопереходы. У них были взяты пробы. К сожалению, опасения медиков подтвердились.