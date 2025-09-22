Дорога в шымкентском районе была только на бумаге

Проблему с дорогой жители района Алатау поднимали не раз. Они полагают, что улица осталась вне плана. Люди уверены: решение затянули без причины.

— Когда строили парк “Алатау”, центральная улица осталась без асфальта. Позже прокладывали трубы, думали, что дорогу тоже заасфальтируют, но этого не сделали. Наша улица почти 2 километра: одна половина заасфальтирована, другая нет. Прошу, чтобы здесь проложили асфальт.

Похоже, слова жителей стали для градоначальника откровением, ведь по отчетам, что сдают его подчиненные, дорога должна была появиться пару лет назад.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Мы же поднимали эту тему не раз. Тем более, эта работа входит в план за 2023 год. Почему до сих пор не сделали? Чтобы на этой неделе процесс завершили».

И если одни хотят добиться качественного асфальта, то другие сетуют: «лучше бы его вовсе не делали». Так, жительница микрорайона Азат потребовала от акима решить проблему в ближайшие дни.

— Спасибо, конечно, что сделали дорогу, но о другом не подумали. Со стороны улицы Жайна все заасфальтировали и под асфальтом оставили колодцы. А если авария, кто будет их открывать?! В понедельник жду вас. Чтоб все сделали.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «В понедельник не сможем. Подойдем в пятницу. Я заверяю, что в пятницу все сделаем. Если нет, можете напрямую ко мне обращаться».

Жительница мкр Чапаевка просит акима установить остановочный павильон.

— Стоим на остановке, укрыться от дождя и снега негде. Уже три года об одном и том же просим.

Тут уже акиму пришлось объяснять своим подчиненным — если есть остановка, то и павильон должен быть.

И пока одни, рассказывают о проблемах района, и требуют скорейшего решения, другие приходят поблагодарить чиновника за проделанную работу.

— Я верю, что все проблемы будут решены, освещение на улицах будет работать, дороги заасфальтируют. Спасибо Вам, Габит Мырза, что проводите такие встречи, слушаете народ и улучшаете город. Ваша работа бесценна.

Все обещания, данные на встрече, проверят сами жители. И если сроки вновь сорвут, спрос будет уже персональный.