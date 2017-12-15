Назначен новый руководитель аппарата акима Шымкента

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Новый руководитель аппарат акима Шымкента

Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев представил руководящему составу аппарата акима и руководителям отделов нового руководителя аппарата. Распоряжением акима города Шымкента, на эту должность назначен Бадыраков Нурбек Бакытбаевич.

Градоначальник пожелал удачи новоиспеченному руководителю аппарата и ознакомил с приоритетными направлениями его работы.


Нурбек Бадыраков родился 11 июня 1988 года в Шардаринском районе. Образование — высшее. Юрист и магистр сельскохозяйственных наук, водопользования и водных ресурсов. Свою трудовую деятельность начал в управлении сельского хозяйства ЮКО, где работал статистом. В разные годы занимал руководящие должности в отделах внедрения новых технологий и переработки сельхоз продукции, земледелия и водного хозяйства данного управления. Благодаря добросовестному труду поднялся до заместителя руководителя ведомства. Также занимал ответственную должность в аппарате Мажилиса РК.

С января 2017 года по сегодняшний день работал на должности руководителя южноказахстанской региональной инспекции Комитета государственной инспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РК.

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