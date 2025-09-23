Городская многопрофильная больница №2: медицина без лишних слов

В Шымкенте одной из ведущих медорганизаций, оказывающих специализированную помощь, является городская многопрофильная больница №2, расположенная по адресу: улица Жандосова, 92. Это современное учреждение, обслуживающее население всего города и окрестных районов, оказывающее широкий спектр услуг – от экстренной помощи до планового стационарного лечения и спецопераций.

Больница №2 объединяет несколько отделений: хирургическое, травматологическое, терапевтическое, эпидемиологическое, реанимационное, диагностическое, а также включает родильный дом, блоки физиотерапии и лабораторной диагностики.

Особое внимание здесь уделено работе травматологического, рабиологического и эпидемиологического отделений – ключевые и структурные подразделения, оказывающие своевременную и быструю помощь пострадавшим с различными видами повреждений или инфекционных заболеваний.

Отделение травматологии: помощь в критический момент

Травматологическое отделение функционирует с самого основания больницы и с тех пор не только не потеряло своей актуальности, но и стало мощной базой для оказания высококвалифицированной помощи.

Отделение имеет необходимое оборудование, квалифицированный персонал и базовые условия для приема пациентов с травмами различной степени тяжести. Здесь работают опытные травматологи, хирурги, медицинские сестры, способные оказать первую неотложную помощь в условиях экстренной ситуации, а также провести полноценное восстановление после травмы.

Помощь оказывается вне зависимости от полученной травмы, будь то открытая (раны, открытые переломы, кровотечения) или закрытая (внутренние переломы, ушибы, вывихи, растяжение). Но чаще здесь оказываются пациенты с закрытыми травмами.

Травматология располагается между корпусом поликлиники и экстренно-приемным отделением, что упрощает доступ пациентам с ограниченной подвижностью. Прием ведется как по приезду скорой помощи, так и в плановом порядке.

В экстренных случаях пациент направляется сразу в приемное отделение больницы, где дежурная бригада проводит осмотр и принимает решение о госпитализации или дальнейших действиях. При менее серьезных травмах возможно посещение городских травмпунктов, однако при наличии вывихов, подозрений на перелом или сильной боли оптимальным вариантом остается обращение именно в ГМБ №2.

Врачи-травматологи ежедневно сталкиваются с тяжелыми повреждениями и экстренными ситуациями, когда от их действий зависят здоровье и жизнь пациентов. Их работа требует высокой профессиональной подготовки, выдержки и ответственности. Поэтому труд травматологов достоин уважения и признательности, ведь именно они помогают в самые критические моменты.

Маршрутный лист пациента

Маршрутный лист для пациента, получившего травму, следующий: в случае тяжелых повреждений – вызов скорой помощи, доставка в больницу и госпитализация через приемное отделение. При самостоятельном обращении – регистрация в регистратуре, первичный осмотр, направление на рентген или МРТ при необходимости, консультация травматолога и определение тактики лечения. При некоторых видах травм возможно амбулаторное наблюдение, однако в большинстве случаев пациенту предлагается стационар.

Условия лечения и режим работы

Больница оснащена операционным и спецоборудованием, имеет процедурные и гипсовые кабинеты, малый операционный зал.

Лечение проводится по современным стандартам: используются фиксаторы нового поколения, малоинвазивные методы вмешательства. В штате работают специалисты по реабилитации, которые помогают восстановиться после операций или длительной иммобилизации.

График работы отделения травматологии зависит от категории обращений. Прием пациентов по экстренным показаниям осуществляется круглосуточно, без выходных и праздничных дней в приемном покое.

Для плановых пациентов прием проходит в будни с 8:00 до 20:00. Телефон регистратуры 8 (7252) 77-88-89.

Рабиологическое отделение: опасность – в одном укусе

В ГМБ №2 работает рабиологическое отделение – именно сюда надо обращаться в случае укуса или царапины, полученных от животного.

История отделения берет свое начало с 2010 года, тогда решили открыть единственное в то время отделение рабиологии в городе и области, специализирующееся на экстренном оказании первой медпомощи при укусах животных, вакцинации, а также для общего мониторинга состояния пациентов.

Бешенство – это заболевание, которое до сих пор остается смертельно опасным. Его переносчиком может быть как бездомная собака или кошка, так и домашний питомец, особенно если его поведение вызывает подозрения.

Вас укусило животное…

Бешенство передается через слюну зараженного животного. Сам укус – еще не диагноз, но промедление может стоить вам жизни.

Вирус проникает в нервную систему и вызывает тяжелое поражение мозга. После появления симптомов болезнь практически всегда имеет летальный исход. Ключевой фактор – время обращения за медпомощью.

Не теряйте времени: сначала промойте с мылом место укуса, а затем – рану под проточной водой не менее 10-15 минут, при возможности обработайте антисептиком и быстро вызовите скорую. Можно самостоятельно отправиться в травмпункт или прямо в рабиологическое отделение. Там вам окажут экстренную медпомощь: обработают рану, вакцинируют и др. Помните: вирус бешенства может сохраняться в ране в течение 72 часов. При своевременном обращении и введении вакцины заболевание успешно предотвращается, то есть снижается риск заражения и возможности летального исхода.

28 сентября – День с серьезным смыслом

28 сентября во всем мире отмечают День борьбы с бешенством. Эта дата приурочена ко дню смерти Луи Пастера – ученого, первым разработавшим вакцину против бешенства. В этот день врачи и специалисты напоминают, что важно быть внимательными, не игнорировать укусы животных и всегда обращаться за медпомощью. Рабиологическое отделение ГМБ №2 готово принять пациентов и оказать необходимую помощь.

В преддверии 28 сентября говорим рабиологам спасибо за профессионализм, терпение и неравнодушие. И напоминаем шымкентцам: если вас укусило животное, сразу обращайтесь в рабиологическое отделение ГМБ №2.

В больнице строго соблюдаются санэпиднормы. И здесь мы переходим к еще одной важной теме – эпидемиологии.

Защита от невидимых угроз

В ГМБ №2 есть отделение эпидемиологии, или по-другому инфекционный контроль, который лишь недавно стал самостоятельным отделом.

Он выполняет такие задачи: мониторинг и контроль инфекционных заболеваний, организация противоэпидмероприятий, контроль за стерильностью и дезинфекцией, проведение вакцинаций, профилактика, обучение персонала и молодых специалистов санитарным нормам.

Сотрудники этого подразделения работают не только с пациентами, но и с медперсоналом, ведь инфекционная безопасность – это основа стабильной работы всего учреждения.

Врачи-эпидемиологи постоянно работают в очагах инфекций и подвергаются повышенному риску. Поэтому их труд, вклад и профессиональная деятельность заслуживают такой же высокой оценки, как и работа других врачей и всего медперсонала. Ведь именно благодаря им снижаются возможность и опасность перенесения какой-либо инфекции от человека к человеку.

Отделение эпидемиологии работает в тесной связке с клинико-диагностической лабораторией больницы, что позволяет быстро получать результаты анализов и своевременно реагировать. Поддерживается связь и с горуправлением санэпидконтроля и другими учреждениями здравоохранения.

15 сентября – День эпидемиолога

Каждый год 15 сентября в Казахстане отмечается День эпидемиолога – профессиональный праздник тех, кто стоит на страже здоровья на уровне, незаметном для обывателя. Если травматолог работает с уже произошедшим событием – переломом или ушибом, то эпидемиолог занимается профилактикой: следит, чтобы заболевание не возникло, а если это случилось, то не распространилось дальше.

Отделение эпидемиологии курирует важные направления: профилактику внутрибольничных инфекций, работу с туберкулезом, кишечными инфекциями, вирусами гриппа, ОРВИ, а в последние годы – с COVID-19 и постковидными осложнениями. Благодаря системному подходу уровень заболеваемости в больнице сведен к минимуму.

Врачи-эпидемиологи не просто анализируют статистику, а активно вмешиваются при каждом сигнале – от выявления контактных лиц до карантинных мер, если это потребуется.

Советы эпидемиологов

Особое внимание уделяется проблеме вакцинации. Эпидемиологи напоминают, что в преддверии осенне-зимнего сезона важно не пренебрегать профилактическими мерами: укрепление иммунитета, своевременная вакцинация и обращение к врачу при первых симптомах могут сыграть решающую роль.

Несмотря на то, что пандемия позади, прививочный календарь остается актуальным. Прививки от кори, гриппа, столбняка и других заболеваний – это не только защита самого человека, но и забота о здоровье окружающих.

Больница №2, как и другие гормедучреждения, готова к сезону: составлен план вакцинации, контролируется чистота помещений, запасы дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты в норме. Кроме того, в случае угрозы массового заражения в учреждении может быть оперативно развернута изоляционная зона, а медперсонал регулярно обучается действиям в таких ситуациях.

Врачи-эпидемиологи настоятельно не рекомендуют злоупотреблять самолечением, особенно если оно проходит в бесконтрольной форме: прием антибиотиков без назначения специалиста. Подобная практика может привести к тому, что в тяжелой ситуации организм перестанет воспринимать необходимые препараты, а антибиотики не окажут ожидаемого лечебного эффекта.

Всеобщая ответственность

Подводя итоги, можно сказать, что Шымкентская Подводя итоги, можно сказать, что Шымкентская городская больница №2 – это не только место, где лечат травмы и проводят операции, но и учреждение, где внимательно следят за эпидситуацией, разрабатывают профилактические меры и заботятся о здоровье каждого пациента – и до болезни, и после нее.

Здесь работает команда специалистов, которые не только оказывают медпомощь, но и внедряют образовательные программы, направленные на повышение осведомленности населения о профилактике инфекционных заболеваний.

15 сентября, когда страна чествует эпидемиологов, надо помнить, что благодаря их работе каждый из нас чувствует себя защищенным в мире, где новые вирусы, бактерии и инфекции могут появляются в любой момент. Эпидемиологи анализируют данные, отслеживают вспышки заболеваний и разрабатывают стратегии, которые помогают предотвращать масштабные эпидемии и сохранять здоровье населения.

Если возникла травма, то надо сразу обращаться к врачу-травматологу, а чтобы избежать болезни – проконсультироваться с эпидемиологом.

Травматологи обеспечат квалифицированную помощь и восстановление, а эпидемиологи подскажут, как защитить себя и близких от скрытых угроз и сохранить здоровье в любой ситуации.

Благодаря их совместной работе пациенты получают комплексную поддержку – от лечения острых состояний до профилактики и укрепления иммунитета.

Жанна Курманбекова