Мошенники выдают себя за сотрудников АФМ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает жителей о новых, всё более изощрённых схемах мошенничества, распространяющихся в образовательных учреждениях и на государственных предприятиях города.

В последнее время злоумышленники активно используют поддельные официальные письма, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв и получить доступ к их личной и финансовой информации.

По информации АФМ, мошенники проникают в рабочую среду граждан — в том числе в средние и высшие учебные заведения, а также в организации государственного сектора.

Они распространяют фиктивные письменные оповещения о якобы проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и требуют предоставить различные документы.

Чтобы придать своим действиям видимость законности, аферисты используют поддельные бланки с логотипом агентства по финансовому мониторингу и скрепляют их фальшивыми печатями.

После рассылки таких писем злоумышленники звонят адресатам, представляясь сотрудниками АФМ, и под предлогом проверки пытаются выманить сведения о банковских счетах или иной конфиденциальной информации.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда граждане получали через мессенджеры сообщения от лже-сотрудников АФМ, утверждавших, что человек якобы включён в список проверяемых субъектов, и требовавших за «исключение» денежное вознаграждение.

Во многих обращениях, поступающих от пострадавших, повторяются одни и те же фамилии, используемые мошенниками: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

Эти фамилии злоумышленники указывают, чтобы повысить доверие и создать иллюзию официальности.

Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не проводит внезапных проверок без официального уведомления, не обзванивает граждан, не запрашивает персональные данные по телефону и никогда не требует перевода денежных средств.

Все действия АФМ осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства.

Жителей Шымкента настоятельно призывают сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и немедленно сообщать о подозрительных случаях.

В случае сомнений необходимо сразу обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 либо в дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86.