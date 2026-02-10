Двух мужчин арестовали за преследование женщин в Шымкенте

В Шымкенте полицейские пресекли два факта навязчивого преследования женщин. В обоих случаях подозреваемые были ранее знакомы с потерпевшими, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДП города, в первом эпизоде в полицию обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на бывшего молодого человека. После расставания мужчина не принял отказ и продолжал искать с ней контакт: писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к ней домой и на работу. Несмотря на то что женщина полностью прекратила общение, заблокировала его в социальных сетях и избегала встреч, преследование не прекратилось. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Во втором случае сталкинг сопровождался применением физической силы. После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Подозреваемый также арестован.

Как уточнили в полиции, оба уголовных дела были направлены в суд в течение суток. Правоохранительные органы предупреждают, что факты навязчивого преследования будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.