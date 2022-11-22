В Шымкенте определены победители гранта «Поколение независимости». Конкурс прошел в этом году впервые.

Молодые люди представили проекты по трем направлениям. Победители намерены построить в Шымкенте площадку для детей с ограниченными возможностями, провести бесплатный курс обучения в области мобилографии. Победители получили гранты в размере одного миллиона тенге.

Молодежь Шымкента в этом году смогла принять участие в грантовом конкурсе «Поколение независимости». С начала старта конкурса поступило более 15 заявок по различными направлениям: волонтерство, медиа и культура. По первому — комиссия решила поддержать сразу два проекта. Победители получили финансовую поддержку в размере одного миллиона тенге. Эти средства они направят на реализацию своих идей.

«Впервые такой конкурс прошел в Шымкенте. В дальнейшем, я думаю, будут еще более масштабные проекты. Сейчас комиссия рассматривает реализацию лучших проектов», — говорит Муратжан Шотанов, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента.

Один из победителей планирует построить в Шымкенте площадку для детей с ограниченными возможностями. А 20-летний Елнур Нурланулы проведет бесплатные мастер-классы для молодых людей по азам «мобилографии». Призовые деньги он намерен потратить на покупку ноутбука и профессиональной видеокамеры.

«В рамках проекта я хочу дать возможность таким же молодым людям, как я, развиваться в области мобилографии. Сейчас это очень востребовано — мобилографы нарасхват. После обучения, можно неплохо зарабатывать», — говорит Елнур Нурланулы, обладатель гранта.

Победители проекта будут отчитываться о проделанной работе каждые шесть месяцев. Те, кто не сможет реализовать проекты, вернут деньги. Это условие прописано в контракте. Конкурс «Поколение независимости» проводится и на республиканском уровне. В нем смогут поучаствовать шымкентцы. Победитель ЭТОГО конкурса получит грант в размере трех миллионов тенге.