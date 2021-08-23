Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов заслушал отчет управления культуры, развития языков и архивов за І полугодие текущего года.

На совещании руководитель управления Х.Есенова отметила, что по итогам 6 месяцев показатель исполнения поставленных индикаторов составило 98,7% и на сегодняшний день запланированные средства полностью освоены, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Доля населения, владеющего государственным языком в городе достигла 93%, доля населения, владеющего русским языком — 86,5%, доля населения, владеющего английским языком — 22,3%.

Стоит отметить, что в шымкентском учебно-методическом центре по языкам работают 14 учителей. Из них 7 учителей казахского языка, 2 учителя русского языка, 5 учителей английского языка. Они проводят курсы для 1 120 человек в год. Каждый учитель берет по 4 группы. В одной группе 10 человек. За год один учитель обучает 80 человек.

Руководитель управления отметил, что в данном направлении проведена разъяснительная работа с владельцами 169 коммерческих объектов, в результате приведено в порядок 102 рекламных табличек. Также на территории 4 районов установлены информационные таблички с номерами оперативной связи.