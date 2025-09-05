Жителей Шымкента предупреждают о новых схемах финансового мошенничества

В Шымкенте жителям напомнили о необходимости соблюдать особую осторожность при получении звонков, сообщений и электронных писем, связанных с финансовыми операциями.

Национальный Банк Казахстана предупреждает о распространённых схемах мошенничества, которые активно используются злоумышленниками для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

Подобные случаи фиксируются и среди жителей Шымкента, что вызывает особую обеспокоенность правоохранительных органов и специалистов финансовой сферы.

Одной из наиболее распространённых схем является вишинг — телефонное мошенничество, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Национального Банка, государственных структур, правоохранительных органов, операторов связи или медицинских организаций.

Гражданам Шымкента поступают звонки, во время которых мошенники убеждают их перевести деньги, сообщить SMS-коды или личные данные, а также установить специальные приложения.

При этом преступники делают акцент на срочности ситуации и оказывают психологическое давление, вынуждая человека принимать поспешные решения.

Не менее опасными являются фишинговые письма и ложные SMS-сообщения. Они маскируются под официальные обращения государственных органов, банков второго уровня, коммунальных или медицинских служб.

Жителям Шымкента настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения, так как это может привести к утечке паролей, реквизитов банковских карт и другой конфиденциальной информации.

Эксперты Национального Банка подчеркивают, что его сотрудники не совершают аудио- или видеозвонков гражданам, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестиции и страховые продукты и не осуществляют денежные расчёты с населением.

Все подобные предложения — признак мошенничества.

Жителям Шымкента напоминают: никогда нельзя устанавливать программы удалённого доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk или TeamViewer, по просьбе неизвестных лиц.

Любые звонки с просьбами переслать деньги или сообщить CVV-код карты — это мошенническая схема.

Если жители Шымкента столкнулись с подобными действиями, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Бдительность и осторожность остаются главным инструментом защиты от преступных посягательств на личные данные и финансовые средства.