В Шымкенте частично ограничат движение на трассе А-2 из-за ремонта

В Шымкенте на участке автодороги А-2 возле остановки «Нур», временно введут частичное ограничение движения транспорта. Причиной стали плановые дорожные ремонтные работы.

По информации городских служб, ремонт продлится до 25 декабря 2025 года. На этот период водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки на данном участке.

В акимате просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонтные работы направлены на повышение безопасности и улучшение качества дорожной инфраструктуры.