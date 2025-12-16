Елка, оливье и пустой кошелек

Середина декабря в Шымкенте. Улицы сияют гирляндами, в магазинах играет мелодия «Jingle Bells», а у жительницы 112-го квартала Айжан в голове крутится одна тревожная цифра – 150 тысяч тенге.

Столько, по ее подсчетам, «съест» праздник. Подарки мужу, детям, родителям, тонна мандаринов, новая скатерть, фейерверки, долгожданная поездка на каток… Список в заметках телефона растет, а вместе с ним – тихая паника. «Переживем зиму, а там видно будет», – говорит она себе, как и тысячи других шымкентцев, уже мысленно готовая взять потребительский кредит «к зарплате».

История Айжан не исключение, а правило. Но так ли это неизбежно? Мы разобрались, как устроить праздник без финансового «похмелья» 1 января.

Реальная история: до марта отдавала последние деньги

«В прошлом году я решила устроить детям сказку, – начала свой рассказ Айжан. – Все началось вроде бы с безобидного: купила искусственную елку побольше, старую выбросила. Потом поняла, что гирлянды к ней не подходят, нужны новые. Потом увидела в «Инстаграме» красивый фон для фотозоны с оленями. Дальше – больше: почему бы не заказать готовый банкетный стол из ресторана, раз уж все собрались? И так по нарастающей».

Итог был печален. Наскребанные наличные закончились еще 20 декабря. Остальное – три микрокредита на разные цели. Общая сумма расходов перевалила за 200 тысяч тенге.

«Самое ужасное наступило после праздников, – признается Айжан. – В январе пришлось экономить на всем: на школьных обедах, на бензине, отложили визит к стоматологу. До марта я отдавала последние деньги, чувствуя себя

загнанной в угол. Сказка обернулась стрессом. В этом году я сказала себе: «Стоп!»

История Айжан – классический сценарий, который финансисты называют «синдромом праздничного перепотребления». Желание создать идеальную картинку, подогретое соцсетями и навязчивой рекламой, заставляет нас тратить не просто денежные средства, а финансовые и эмоциональные ресурсы.

Бюджет – это не жадность, а свобода

Айдар Токтаров, независимый финансовый советник с 12-летним стажем, работающий в том числе с семьями из Шымкента, подтверждает, что декабрь и январь – пиковые месяцы для просрочек по микрозаймам.

«Главная ошибка – это смешивать понятия «праздник» и «расточительство», – говорит Айдар. – Мозг в предпраздничной суете легко попадает в ловушку: «Раз в год можно», «Для детей ничего не жалко», «Как я приду в гости без дорогого коньяка?» Мы покупаем не вещь, а временное ощущение собственной значимости и щедрости. Но 1 января это ощущение испаряется, а долг остается».

Эксперт предлагает простую, но эффективную схему, адаптированную под реалии нашего города.

1. Правило четырех конвертов.

Разделите бюджет на категории:

* подарки – например, 50 тыс. тенге;

* продукты – 30 тыс. тенге;

* развлечения – 15 тыс. тенге (каток, кино, салют);

* непредвиденное – 5 тыс. тенге (сломался елочный шар, надо купить еще пачку печенья).

Важно: как только конверт опустел – траты в этой категории прекращаются.

2. Шымкентская специфика.

«В нашем климате часть продуктов можно купить заранее, – советует А. Токтаров. – Например, в начале декабря заморозить нарезанное мясо для бешбармака или курицу для праздничного стола, когда цены еще не взлетели. А вот мандарины и зелень, наоборот, лучше брать за 2-3 дня до 31 декабря – будут и свежие, и уже по акциям».

Алхимия экономного праздника

Как же превратить ограниченный бюджет в настоящий праздник? Вот работающая инструкция.

1. Подарки: главное не цена, а вовлеченность.

Полезное и приятное вместо коньяка. Подарите родителям не бутылку, а сертификат на воскресные завтраки, которые будете готовить лично вы. Для друзей – совместный поход в новую кофейню или на мастер-класс по гончарному делу (такие уже есть в Шымкенте).

Подарки своими руками – от сердца и для души. Бабушке будет дорога записная книжка с вашими рисунками или фотоколлаж внуков, а не десятая по счету шаль.

Распространенная практика: тайный Санта в офисе. Договоритесь с коллегами тянуть жребий и дарить один, но хороший подарок только одному человеку. Лимит – 5 000 тенге. Это спасет от десятка ненужных сувениров.

2. Продуктовый набор: импортозамещение на новогоднем столе.

Локальное, значит, вкусное и дешевое. Вместо норвежской семги (от 9000 тенге/кг) купите куриное филе/курицу (от 2600-4000 тенге/кг). Эти продукты помогут в приготовлении разнообразных блюд, начиная с курицы в духовке до домашнего рулета с зеленью. Это станет изюминкой стола, темой для разговора, многим придется по вкусу, а главное – по кошельку.

Откажитесь от пищевого мусора. Честно оцените, сколько съедает ваша семья. Половина банки оливок, заветрившийся сыр и желтый салат «Мимоза» 3 января – это выброшенные на ветер деньги. Сделайте меньше, но качественнее.

Праздничный стол совместными усилиями. Если вы собираетесь большой семьей, договоритесь, кто что приносит. Так вы избежите ситуации, когда на столе оказывается три одинаковых салата и ни одной горячей закуски.

3. Атмосфера: волшебство не в гирляндах, а в ритуалах.

Елка с историей. Вместо новой искусственной елки можете достать с антресолей старую, а украшения сделать своими руками: печенье-имбирные человечки, подвески из шишек, собранных в дендропарке, гирлянда из детских рисунков.

Бесплатные развлечения Шымкента. Сходите на недавно открывшиеся городские катки под открытым небом (на площади Астана, перед Ледовым дворцом) – там дешевле, а ощущение праздника и зимнего воздуха то же самое. Или устройте семейный турнир по настольным играм – это сближает не хуже прогулки или активного отдыха.

Цифровой детокс и живое общение. Самая ценная и бесплатная валюта Нового года – время, проведенное вместе. Спрячьте телефоны, достаньте альбомы со старыми фотографиями, вспомните смешные истории. Это и есть та магия, которую дети запомнят навсегда.

4. Постпраздничная стратегия: не сидеть у разбитого корыта.

Распродажи не для вас. 2 января начинаются грандиозные скидки, цель которых – добить вашу кредитную карту. Составьте список действительно необходимых вещей (например, теплое одеяло или хорошая сковорода) и только за ними идите в магазин, взяв строго оговоренную сумму наличными.

Первая зарплата – в счет будущего праздника. Отложите с нее хотя бы 10% в новогодний фонд-2026. Откройте для этого отдельный накопительный счет или просто заведите конверт. Маленькие, но регулярные отчисления избавят от шока в следующем декабре.

Финал: что в сухом остатке?

История Айжан в этом году имеет все шансы на счастливый конец. Она уже купила подарки детям по списку, договорилась с сестрами о

совместном приготовлении ужина и распечатала рецепт запеченной курицы. Ее бюджет – 80 тыс. тенге, и он не будет превышен.

«Раньше я думала, что экономный праздник – это скучно и стыдно, – говорит Айжан. – А теперь понимаю, что это умно и по-взрослому. Свобода от долгов и чувство, что ты все контролируешь сама, – это лучший подарок, который я могу сделать себе и своей семье».

Новый год – это не про цены на рынке и не про сумму в чеке. Это про огоньки в глазах близких, про смех на кухне и общие воспоминания. Встретить его с умом, значит, не разориться сегодня, чтобы завтра иметь ресурсы на новые цели, будь то ремонт в той самой квартире в 112-м квартале или летний отпуск в Барнауле. Пусть ваша елка будет чуть меньше, а кошелек 1 января – чуть тяжелее. С наступающим!

Топ-5 антиподарков, про которые лучше забыть

1. Новогодние свечи с оленями, снежинками и прочей атрибутикой.

Почему нет? Это классический подарок «на отвяжись», который говорит: «Я вспомнил (-а) о тебе в последний момент в супермаркете у кассы».

Такая свеча проживет максимум до 7 января, а потом отправится на дальнюю полку вместе с чувством досады у одариваемого.

Что лучше? Если вы знаете, что человек любит аромасвечи, подарите сертификат в специализированный магазин или качественный брендовый экземпляр с любимым запахом (ваниль, хвоя, кофе) – это уже про внимание к деталям.

2. Наборы шампуней, гелей для душа и бытовая химия.

Почему нет? Как бы красиво ни была упакована корзина с мылом и солью для ванны, подсознательно это ассоциируется с гигиеной, больницей или… желанием намекнуть на что-то неприятное. Это не праздник, а хозяйственная необходимость.

Что лучше? Подарите хороший органический крем для рук местного производства (такие сейчас есть и в Шымкенте) или уютный домашний текстиль – мягкие носочки-тапочки из хорошей пряжи.

3. Носки банальные из маркета.

Почему нет? Носки давно стали мемом про абсолютное отсутствие фантазии у дарителя. Если это не эксклюзивные носки с принтом любимой группы хоббита или портретом кота получателя, то такой подарок кричит: «Мне было все равно».

Что лучше? Носки могут быть отличным подарком, но только как часть персонализированного сета (например, вместе с кружкой и хорошим какао), или если это действительно уникальная, смешная или роскошная модель.

4. Косметика вслепую.

Почему нет? Оттенок помады, тип кожи, предпочтения в запахах – это интимная территория. Подарок в виде крема или туши, купленных наугад, с вероятностью 99% окажется бесполезным и отправится в мусорку.

Что лучше? Узнать предпочтения через «тайных агентов» (друзей, родственников) или выбрать нейтральный, но статусный бьюти-аксессуар: красивую сумочку для косметики, щетку для волос из натуральной щетины, набор бархатных резинок для волос.

5. Подарочные сертификаты и промокоды (особенно скидочные!).

Почему нет? Абстрактный скидочный купон неизвестного магазина – это перекладывание вашей задачи по выбору подарка на плечи другого человека и скрытое предложение потратить свои же деньги. Это не подарок, а домашнее задание.

Что лучше? Опыт вместо вещи. Подарите не абстрактные 5 000 тенге на «что-нибудь в магазине», а конкретный сертификат в SPA-салон или известные магазины, основываясь на вкусах и предпочтениях получателя, билет в театр или на долгожданную выставку. Такой подарок оставит приятные воспоминания.

Жанна КУРМАНБЕКОВА