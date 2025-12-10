Как не стать обезДОЛЕННЫМ?

У информации нет границ. Поэтому все резонансные новости из соседних стран, будь то Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения или какое-другое государство, обсуждаются и у нас.

«Горячая тема» конца ноября-начала декабря – решение суда по возврату певице Ларисе Долиной квартиры, которую ранее она сама же продала. Мнений, эмоций, толкований вокруг этого дела настолько много, и они настолько противоречивы, что даже в «Википедии» появилась страничка «Эффект Долиной»! Не верите? Забейте в гугле эти два слова и сами увидите…

Кто вдруг не в теме, поясняю суть этого «эффекта». Собственник объекта недвижимости – квартиры в многоэтажке или частного дома – продает его и вскоре после окончания сделки и получения денежных средств требует через суд вернуть объект недвижимости, признав сделку незаконной, но без обязательств вернуть деньги. Суду заявляется, что продавец стал жертвой мошенников.

Известная певица Лариса Долина летом 2024 года продала свою квартиру в центре Москвы, а вскоре объявила, что совершила продажу под влиянием мошенников, отдав им деньги. Она отсудила квартиру обратно, при этом не вернула деньги добросовестной покупательнице. И вот эту схему стали называть «схемой Долиной» или «бабушкиной схемой».

Более того, покупательнице Полине Лурье было указано, что она не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков злоумышленникам, которые участвовали в обмане Ларисы Долиной и похитили вырученные ею с продажи квартиры деньги.

Эта схема осенью 2025-го стала в России сверхпопулярной: бабушки массово стали подавать иски в суд и возвращать свои квартиры. По данным «АиФ», за этот год жертвами отмененных сделок с пенсионерами стали более 3 000 семей в России. По данным, размещенным на сайте s-t-o-l.com/material, в ноябре 2025 года в российских судах было зарегистрировано примерно 10 тыс. заявлений от пожилых женщин с требованиями о возврате проданных ими в предполагаемом умопомрачении квартир.

От подобных ситуаций не застрахованы и мы, казахстанцы. И у нас в стране квартиры на вторичном рынке жилья по-прежнему популярны.

Как обезопасить себя и своих близких от ушлых старушек?

Прежде всего надо хорошо, не торопясь, изучить эту тему. Надо знать о рисках, связанных с покупкой квартиры на вторичном рынке жилья.

Риск первый. Наш южный регион – чадолюбивый, почти в каждой семье есть дети, а то и несколько. И вот наличие несовершеннолетнего владельца, о котором вы не знали, может стать главным препятствием. Потому что в Казахстане интересы ребенка защищает государство. Если доля в квартире принадлежит ребенку, сделка может быть оспорена органами опеки или в суде. Как быть в таком случае? Ответ простой: у продавца недвижимости на момент сделки купли-продажи должно быть действующее разрешение органов опеки.

Риск второй. Готовясь к покупке квартиры, обратите внимание на правоустанавливающие документы. Вас должна насторожить слишком частая перепродажа. Если за последние 3-5 лет у квартиры сменилось три и более собственников, это сигнал опасности. Особенно, если срок владения каждого из них составляет менее года. Здесь явно что-то нечисто.

Риск третий. Продавец не предоставил вам свежей выписки из Единого государственного кадастра недвижимости Казахстана (ИС ЕГКН). Это может означать, что квартира находится в залоге, под арестом или уже продана другому покупателю.

Риск четвертый. Продавец не предоставляет вам нотариально заверенное согласие супруга (-ги) на продажу. Если квартира куплена в браке, то она считается совместной собственностью, даже если оформлена на одного из супругов. В пакете документов должно быть нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу.

Риск пятый. Задолженность по коммунальным платежам. Они могут быть значительными.

Риск шестой. Банкротство продавца. Если продавец на момент оформления сделки уже стал банкротом или оформляет его, то есть риск, что сделку признают недействительной, так как на момент продажи у него не было права распоряжаться этой недвижимостью.

Риск седьмой. Возраст продавца квартиры. Здесь для страховки нужны будут справки о дееспособности пожилого человека, об отсутствии у него психических заболеваний. Попросите пожилого продавца предоставить вам справку из психоневрологического диспансера. И вообще хорошо изучите его удостоверение личности. Наведите о нем справки у соседей по дому.

Риск восьмой. Заниженная цена квартиры. Это означает, что она или сильно

проблемная, или… вообще чужая.

Риск девятый. Вас должно насторожить, если покупатель не делится с вами информацией о том, где он теперь будет жить, есть ли у него другое жилье. Стоит выяснить, есть ли у него родственники, знают ли они о том, что он продает свое единственное жилье и где после сделки он будет жить. Родственников нужно активно привлекать к проведению сделки.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ!

1. Сделку надо оформлять официально у нотариуса с видеофиксацией.

2. Оплачивать сделку купли-продажи через банк.

3. Важно проследить, чтобы до заключения сделки собственник выписался и съехал из квартиры, забрав вещи и погасив долги по коммуналке.

4. Надо использовать банковский аккредитив с условием о выплате только после проведения регистрации перехода права собственности.

5. Следует внести в текст договора заверения относительно того, что продавец подтверждает, что не находится под влиянием мошенников.

6. Требовать от продавца обеспечения обязательств, если он будет требовать признания договора недействительным.

Все эти советы не дают покупателю ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ, но хотя бы позволяют обезопасить его.

А вообще, есть вполне правдоподобная версия о том, что вся эта шумиха с «возвратными квартирами бабушек» затеяна строительными компаниями, которые жаждут продаж недвижимости в своих новостройках.

Безопасных вам приобретений недвижимости! В том, что они будут, можно не сомневаться. Ибо по-прежнему актуален совет: храните деньги в квадратных метрах!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА