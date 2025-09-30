В Туркестане обсудили будущее детской медицины

В конгресс-холле звучали доклады о самых острых вызовах — от детских заболеваний до здоровья матерей. Врачи разных школ и традиций искали точки соприкосновения, доказывая: медицина — это универсальный язык, понятный без перевода.

Нисо Одинаева, главный педиатр Минздрава Москвы: «Мы были приятно удивлены высоким уровнем помощи беременным, роженицам и детям. У нас общие проблемы и общее видение их решений. С Казахстаном сотрудничаем уже четыре года и будем продолжать обмен опытом».

Но разговор шёл не только о текущей практике. На повестке — будущее: внедрение искусственного интеллекта, обновление оборудования и главное — подготовка кадров. Ведь нехватка детских врачей по-прежнему ощущается остро.

Асхан Байдувадиев, руководитель управления здравоохранения Туркестанской области: «Сегодня нам не хватает около 250 детских врачей. Будем усиливать штат, внедрять новые технологии и двигаться в ногу со временем. Подобные форумы помогают нам расти».

Туркестанский форум стал не просто конференцией, а площадкой доверия. Семь стран, разные взгляды, но единая цель — здоровье будущего поколения.