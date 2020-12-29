Завершился текущий ремонт легкоатлетического спортивного комплекса в Шымкенте.

В рамках «Дорожной карты занятости» в этом году выполнен ремонт кровли, легкоатлетического покрытия, наружных и внутренних помещений спортивного комплекса. Спортсменам города предоставляется возможность проводить качественные тренировки, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с обновленным спорткомплексом. Во время посещения, Мурат Дуйсенбекович отметил, что город планомерно работает над развитием массового спорта, увеличением количества имеющихся спортивных объектов.

— В Послании Главы государства народу Казахстана «Казахстан в новых условиях: время действий» отмечено, что особое внимание следует уделять спортивному и творческому потенциалу подрастающего поколения. На сегодняшний день на территории города планируется строительство спортивных площадок, тренажеров и площадок «Street workout» в жилых массивах и микрорайонах, где отсутствуют спортивные площадки. Мы полностью поддерживаем позицию Президента по развитию массового и детско-юношеского спорта. В городе расширяется сеть спортивных школ, ведется строительство новых спортивных объектов, увеличивается количество детей и подростков, занимающихся спортом, улучшается подготовка кадров.

Аким города также ознакомился с подготовкой легкоатлетической команды города и пожелал успехов на предстоящих соревнованиях.