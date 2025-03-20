70-летний пенсионер стал победителем спортивного турнира в Шымкенте

В Шымкенте казахстанская Партия зеленых «Байтак» провела спортивный турнир для участников центров активного долголетия.

Пенсионеры соревновались в нескольких дисциплинах, а победители получили ценные призы. Завершился праздник концертом и праздничным фуршетом.

Возраст — не помеха активному образу жизни, доказывает 70-летний Махамбет Ахметов. Он стал победителем турнира, хотя сам признается, что не ожидал такого результата.

Махамбет Ахметов, пенсионер: «Мы играли в теннис, шахматы, бильярд, шашки. Было очень приятно. Спасибо партии «Байтак» за заботу!»

Партия «Байтак» регулярно проводит подобные мероприятия. В этот раз праздник завершился не только спортивными победами, но и дружеским общением. В планах — новые турниры, в том числе для людей с особыми потребностями.

Алтай Ордабеков, председатель филиала партии «Байтак» в Шымкенте: «Мы должны заботиться о старшем поколении и создавать для них комфортные условия. Чистая экология, чистый воздух и чистая земля – вот наша цель».

Участники не только показали отличные спортивные результаты, но и выразили готовность поддерживать экологические инициативы партии «Байтак» и участвовать в общественных проектах.