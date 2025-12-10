Шымкентка обманула девять человек, обещая дешёвые авто

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело в отношении женщины, которая обманула как минимум девять человек, обещая продать им несуществующие автомобили.

Следствием установлено, что в 2023–2025 годах подсудимая неоднократно вводила граждан в заблуждение, предлагая помощь в приобретении автомобилей по выгодной цене. Завоевав доверие потерпевших, она получила от них крупные суммы, но ни одного автомобиля не предоставила.

Вина женщины подтверждена материалами уголовного дела. Суд назначил ей 7 лет 6 месяцев лишения свободы. С учётом наличия троих несовершеннолетних детей исполнение наказания отсрочено на 1 год.

Отягчающими обстоятельствами стали прежняя судимость, рецидив и отсутствие возмещения ущерба.