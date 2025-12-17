Спасатели в Шымкенте выносят детей из горящей квартиры (видео)

Сегодня в микрорайоне Север города Шымкента произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме.

Возгорание возникло в квартире на первом этаже, и подъезд быстро заполнился густым дымом. В социальных сетях появилось видео, как спасатели оперативно выносили детей из горящей квартиры. В такие моменты важна каждая секунда, и благодаря профессионализму МЧС всё закончилось благополучно.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек, в том числе двоих детей.

Пожар был своевременно ликвидирован. По данным экстренных служб, пострадавших нет, угрозы распространения огня на другие квартиры удалось избежать. Благодаря слаженной работе спасателей жильцы остались в безопасности, а доблесть и быстрота их действий вновь доказали важность профессиональной помощи в экстренных ситуациях.