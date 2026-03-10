ФК «Ордабасы» — ФК «ERTIS» — 2:2

Футбольный сезон Премьер-лиги Казахстана стартовал в Шымкенте. На центральном стадионе Кажымукана встретились «Ордабасы» и павлодарский «Ертіс».

После перехода по частное управление, состав «Ордабасы» в целом остался прежним. После проведения учебно-тренировочных сборов усилился тремя легионерами — к составу присоединились Димитар Митков, Ги Марселин Килама и Алекса Аманович.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром из Астаны Маратом Искаковым.

Гости начали матч с атак и уже на 9-ой минуте сумели открыть счет. Павлодарец Максим Федин оказался в выгодной позиции и точным ударом отправил мяч в сетку ворот «Ордабасы». Хозяева поля отыгрались на 45-й минуте.

Во втором тайме гости снова вышли вперед, на 64-й минуте «Ертіс» провёл быструю атаку, в ходе которой Павел Седько вышел один на один с голкипером «Ордабасы» и реализовал момент, снова выведя павлодарскую команду вперёд.

Шымкентская команда до последнего продолжала искать возможности для спасения матча.

В компенсированное время хозяева получили шанс сравнять счёт: на второй добавленной минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ертіс», и Эльхан Астанов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:2. возглавляющий Ертіс, и Андрей Мартин, руководящий Ордабасы.

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК «ERTIS»: «Для начала хотел бы, поблагодарить всех болельщиков, которые пришли и создали такую атмосферу которая есть. Даже с учетом того что болели все таки за свою родную команду, это создало определенный антураж для футбола».

Андрей Мартин, главный тренер ФК «ОРДАБАСЫ»: «Болельщикам понравилась такая игра, во-первых много голов, и обе команды продемонстрировали хорошую игру, и гости и Орда. Не хватило немного, мы бы были успешные к завершению».

Теперь «Ордабасы» ждёт непростой выезд.

В следующем туре команда сыграет в гостях против Жениса, а 20 марта,встретится с Кайсаром.