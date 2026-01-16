Шымкент примет республиканский чемпионат «Freedom QJ League»

Республиканский чемпионат по футболу среди команд “freedom QJ league” пройдет в Шымкенте, передает OTYRAR.

Хозяева поля уже сегодня планируют быть в тройке призеров. Поэтому с начала года юные футболисты усиленно тренируются и оттачивают своё мастерство. В этом году честь третьего мегаполиса будет защищать команда академии «Онтустик».

В этом году за титул чемпиона Казахстана будут биться футболисты 2010 года рождения. “Freedom QJ league” — это юношеская лига Казахстана по футболу, в которой принимают участие юношеские команды профессиональных футбольных клубов Казахстана.

Прохор Иванцов, игрок команды «Онтустик»

«Какой бы ни был соперник — сильный или слабый, мы должны настраиваться на каждую игру, играть на победу. Наша команда сильна духом, мы дисциплинированы. Мы духовно сильные, настроем и физически. Мы в любом случае будем выходить с поднятой головой и играть на все 100 процентов».

Руководитель программы развития молодежного футбола Игорь Филипчук отмечает, что наша цель подготовить игроков в Премьер-Лигу. Для этого созданы все условия.

Игорь Филипчук, руководитель программы развития молодежного футбола академии «Онтустик»:

«Это в первую очередь спортивное развитие, социальное развитие детей. Пришло такое время, когда в каждом городе, в каждой области создаются особые условия, и футбол стал намного быстрее, агрессивней, интенсивность выросла, поэтому сейчас легких игр практически нет».

Чемпионат Казахстана “Freedom QJ league” стартует уже в феврале на футбольных полях Шымкента.