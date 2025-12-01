В ещё одном жилом массиве Шымкента провели питьевую воду

Глава города Габит Сыздыкбеков посетил объект и представил новую водопроводную систему. Проложено около 15 километров водопровода и 38 объектов получили полный доступ к питьевой воде.

За 40 лет Назым Калыбекова научилась ценить каждую каплю воды. До недавнего времени жители жилого массива Айкөл носили воду в ведрах, а теперь их домохозяйства обеспечены водопроводом.

«Раньше мы брали воду из колодца, иногда её привозили водовозом. Другой воды не было. Моей двухтонной бочки хватало, чтобы использовать её и для питья, и для того чтобы купаться. Теперь жизнь станет проще. Можно будет заняться огородом, посадить фрукты и ягоды«, — говорит Назым Калыбекова, жительница Шымкента.

В жилом массиве Айкөл проложили 15 километров водопровода, вода сюда подается из микрорайона Курсай. В результате 38 объектов полностью обеспечены питьевой водой. Но в Шымкенте ещё остаются населённые пункты, где водопровода пока нет.

«Остались ещё населенные пункты, не подключённые к водоснабжению: Жидели, Испиджаб и Сайрам. Как только их подключим, уровень водоснабжения города достигнет 100%. Сейчас там воду доставляют водовозами», — говорит Рзабек Мендикулов, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента.

Работы по развитию инфраструктуры в Шымкенте идут ударными темпами. К концу года 99,9% населения города получат доступ к чистой питьевой воде, газификация, по информации ведомства, достигнет 98%, а подключение к канализационной системе — 65%. Уже в следующем году мегаполис будет полностью обеспечен электроэнергией.