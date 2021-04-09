Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область.

Он ознакомился с обстановкой на водохозяйственных объектах региона.

Глава ведомства, посетив «Коксарайский контррегулятор» в Арысском районе, поручил ускорить разработку проектно-сметной документации по реконструкции и повышению прочности дамбы объекта.

Отметим, на сегодня министерством в области реализуется проект «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, фаза 2» (ПУИД-2). Проект предусматривает улучшение водообеспеченности и мелиоративного состояния орошаемых земель области общей площадью 62,3 тыс.га. При этом, реализация ПУИД-2 позволит сократить ежегодные потери поливной воды в объеме до 199 млн м3 в год, повысить водообеспеченность посевов с 65% до 100%. Также проект обеспечит для сельчан 12,4 тыс. новых рабочих мест. В целом, в рамках ПУИД-2 планируется реконструкция изношенных ирригационных и дренажных систем по проектам ИДС «Мактаарал-1» первый пусковой комплекс, ИДС «Мактаарал-1» второй пусковой комплекс, ИДС «Арысь-Туркестан», ИДС «Мактаарал-2», ИДС «Кызылкум-1».

Министр ознакомился со строительно-монтажными работами, проводимыми в рамках данного масштабного проекта, на каналах 6Р-2, 5Р-1, К-22-1, К-13-5, К-18 в Шардаринском, Жетысайском районах.

Магзум Мирзагалиев также изучил подготовку к вегетационному сезону на станции машинной водоподачи из Шардаринского водохранилища.

«Приближается вегетационный сезон. Водообеспечение аграриев – наша основная и стратегическая задача. Именно от этого зависит успешное прохождение сезона. В области расположены орошаемые земли площадью более 300 тысяч га. Работы должны вестись в круглосуточном режиме, важно использовать водосберегающие технологии. Необходимо проводить работу и с самими сельхозтоваропроизводителями по вопросам рационального использования поливной воды», — отметил Магзум Мирзагалиев.

В ходе поездки министр также оценил состояние трансграничного Большого Келесского магистрального канала, межреспубликанских каналов «Зах» и «Ханым».

«Как известно, Казахстан ежегодно проводит переговоры с соседними странами по использованию трансграничных водных ресурсов.

Заблаговременно принятые меры очень важны. Однако в водообеспечении немаловажное место занимает и состояние водохозяйственных объектов, водной инфраструктуры. Поэтому важно усилить работу по обеспечению их работоспособности», — подчеркнул министр.

Наряду с этим, необходимо отметить внедрение системы автоматизации на канале К-19, построенном в 1957 году в Жетысайском районе. На канале учет расхода поливной воды производился обычным способом, что не позволяло вести должный контроль, имели место случаи неэффективного использования водных ресурсов. Автоматизация учета воды позволит предотвратить подобные факты. В дальнейшем аналогичная работа по автоматизации будет проведена и на других каналах Туркестанской области.