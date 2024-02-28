Один человек погиб, еще трое пострадали из-за неисправности печи в Шымкенте

Во вторник, 27 февраля, в частном доме в Шымкенте погибла женщина. По предварительной версии, из-за неисправности отопительной печи на природном газе, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Трагедия произошла в частном секторе микрорайона Игилик. Как сообщают специалисты, погибла владелица дома, еще трое госпитализированы. О их состоянии пока ничего неизвестно.

“На место происшествия были задействованы 2 человека личного состава ДЧС и 1 техника, АО «Интергаз», 3 человека и 1 техника”, — прокомментировали в профильном ведомстве.

Во избежание трагедий МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.