Объявлена дата проведения Национального курултая

Пятый Национальный курултай состоится 20 января в Кызылорде. Дату проведения утвердил Президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочего совещания, посвященного парламентской и конституционной реформе.

Во встрече приняли участие Государственный советник Ерлан Карин и помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

Ерлан Карин рассказал Главе государства о результатах заседания Рабочей группы, которое прошло 9 января. По его словам, участники уже определили основные подходы к статусу и функциям будущего однопалатного Парламента, а также принципы его взаимодействия с другими ветвями власти. Следующее обсуждение намечено на 15 января — на нем планируют рассмотреть полномочия нового Парламента в работе ключевых государственных институтов.

Ержан Жиенбаев, в свою очередь, проинформировал Президента о новых идеях и предложениях, поступающих как от экспертов, так и от представителей общественности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при подготовке конституционной реформы важно услышать все мнения. Он также отметил, что окончательное решение по изменениям в Конституции будет принято самими гражданами — на общенародном референдуме.

Отдельно на совещании обсудили подготовку к Национальному курултаю. Президент дал конкретные поручения по организации и содержанию предстоящего заседания, которое пройдет уже через несколько дней.