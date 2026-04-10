Выборы в Курултай пройдут в августе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что выборы в однопалатный Курултай состоятся в августе текущего года.

Глава государства отметил, что соответствующий указ будет подписан после вступления в силу Конституции. По его словам, заблаговременное объявление сроков необходимо для того, чтобы политические партии имели достаточно времени для подготовки к избирательной кампании.

Токаев подчеркнул, что выборы в Курултай станут началом масштабной трансформации политической системы страны.

Президент также заявил о важности продвижения в обществе культуры ответственности, дисциплины и законопослушания. Он отметил особую роль ученых как носителей прогрессивных ценностей и подчеркнул необходимость противодействия правовому нигилизму и деструктивным идеям.

Кроме того, Токаев подчеркнул значимость развития культуры чтения, отметив, что книги остаются важным источником знаний и формирования личности. По его словам, укрепление института семьи и системы образования должно сопровождаться повышением интереса к чтению.

Глава государства отметил, что культура чтения должна стать частью национального кода и важным элементом качества нации.