Следующее заседание национального курултая состоится в Туркестане

Второе заседание Национального курултая состоится в Туркестане, по предварительным данным, это будет летом 2023 года.

Сегодня Глава государства во время встречи с жителями Туркестанской области напомнил, что в духовной столице пройдет второе заседание Национального курултай. По его словам, курултай будут проводить ежегодно в разных регионах страны. Проведение масштабного и столь значимого мероприятия положительно скажется на развитии регионов, сказал президент.

Также сегодня в ходе рабочего визита Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан гордостью всего казахского народа и колыбелью тюркского мира. Он отметил, что данному региону необходимо уделять большое внимание и это одна из самых важных задач для правительства.

Напомню, первое заседание Национального курултая состоялось 16 июня в новообразованной области Улытау. В состав курултая вошли депутаты, представители АНК и политических партий, предприниматели, эксперты

Подобная диалоговая площадка должна стать центром конструктивных предложений и идей. Более того, все члены курултая будут вовлечены в реализацию политических реформ.