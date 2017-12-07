Алматинский маньяк после зверского убийства приезжал в Шымкент. После того, как мужчину объявили в розыск, он на попутке приехал в Шымкент, снял деньги в банкомате, пробыл какое-то время и вернулся в Алматы, где напал на свою следующую жертву, сообщает в своем материале КТК со ссылкой на собственный источник информации.

В Алматы задержали предполагаемого маньяка, который неделю назад изрезал двух женщин. И снова шокирующая новость: ему вменяют еще одно убийство. Как сообщают в полиции, на последнюю жертву преступник напал с целью грабежа, однако она тоже была убита. По предварительным данным, это произошло буквально вчера вечером.

Официально в ДВД Алматы уже подтвердили, что предполагаемого маньяка задержали сегодня ночью. Более того, 34-летнего местного жителя подозревают в убийстве уже трех женщин! И как нам сообщает уже собственный источник информации в правоохранительных органах, последнюю девушку он зарезал вчера вечером осколком бутылки, а перед этим попытался изнасиловать. Сейчас проверяется его причастность к другим схожим преступлениям.