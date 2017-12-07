Алматинский маньяк после зверского убийства приезжал в Шымкент. После того, как мужчину объявили в розыск, он на попутке приехал в Шымкент, снял деньги в банкомате, пробыл какое-то время и вернулся в Алматы, где напал на свою следующую жертву, сообщает в своем материале КТК со ссылкой на собственный источник информации.
В Алматы задержали предполагаемого маньяка, который неделю назад изрезал двух женщин. И снова шокирующая новость: ему вменяют еще одно убийство. Как сообщают в полиции, на последнюю жертву преступник напал с целью грабежа, однако она тоже была убита. По предварительным данным, это произошло буквально вчера вечером.
Официально в ДВД Алматы уже подтвердили, что предполагаемого маньяка задержали сегодня ночью. Более того, 34-летнего местного жителя подозревают в убийстве уже трех женщин! И как нам сообщает уже собственный источник информации в правоохранительных органах, последнюю девушку он зарезал вчера вечером осколком бутылки, а перед этим попытался изнасиловать. Сейчас проверяется его причастность к другим схожим преступлениям.
Первых двух жертв, напомню, предполагаемый убийца исполосовал в их же доме неделю назад. У одной из сестер — 30 ножевых ранений, у второй — 15. Еще один мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. У него травма головы. Эту информацию тоже подтвердили в полиции. Местные жители считают, перед тем как скрыться с места преступления, убийца, чтобы уничтожить улики, поджег дом и никем не замеченный спокойно ушел. Но момент все же зафиксировала камера наблюдения, установленная в доме напротив. Родные погибших не знают, что могло связывать сестер с их предполагаемым убийцей.
Денис Лада, племянник погибших: «Он не вхож ни в дом был, ни в круг общения у Оли не был. Люда всегда была противницей, чтобы здесь кто-то лишний был. Поэтому она никогда не позволяла, она старшая сестра. Хозяйка дома была. Она всегда всем занималась».
По информации все того же источника, и опять же пока по не подтвержденным полицией данным, после зверской расправы над двумя женщинами мужчина на попутном авто уехал в Шымкент. Там с карты снял деньги, пробыл какое-то время и вернулся в Алматы, где и напал на 23-летнюю прохожую. У последней своей жертвы маньяк забрал телефон.
Пресс-служба ДВД г. Алматы: «Как установлено, задержанный также имеет причастность к убийству с целью грабежа гражданки 1994 года рождения. В настоящее время он взят под стражу. Досудебное расследование продолжается».
Как сообщил нам тот же источник, подозреваемый после нападения набрал номер экстренных служб и назвал приблизительное место, где оставил истекать кровью жертву. Прибывшие медики спасти ее не смогли, а полиция задержала преступника по горячим следам.
К слову, информацию об особенной жестокости подозреваемого в полиции не подтверждают и категорически отрицают. Но соседи продолжают так же категорически настаивать, что у первой жертвы якобы были вырезаны внутренние органы. Коллеги, мы следим за ситуацией.
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