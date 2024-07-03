Убил возлюбленный или отравилась?: 19-летняя девушка погибла при странных обстоятельствах

В селе Манкент Сайрамского района в гараже обнаружен труп 19-летней девушки.

В преступлении родные погибшей подозревают её молодого человека. Преступление, по их словам, произошло 30 июня и насильственным образом. Родственники погибшей требуют справедливого наказания для виновника трагедии. Однако адвокат подозреваемого предполагает, что смерть девушки наступила в следствии отравления выхлопным газом. И парень, который сейчас взят под стражу на время расследования, по словам стороны защиты, также получил отравления, но выжил.

Никакие слова утешения не в силах даже на время приглушить тяжелую утрату матери. Она похоронила свою дочь. Дильмуре было всего 19. По словам родных, в тот роковой день с работы её забрал молодой человек и она перестала отвечать на сообщения. Спустя несколько часов поисков, бездыханное тело обнаружат в гараже.

Малахат Курбаналиева, родственница погибшей:

«У Дильмуры все лицо в синяках, а бедра искусаны, там остались следы зубов, ее очень жестоко пытали. Он пытался даже изнасиловать ее. После того как Дильмура потеряла сознание, он забрал ее к себе домой и позвонил родственникам. Он пригласил свою старшую сестру и сына брата отца. Потом они решили все свести к тому, что, якобы Дильмура умерла от угарного газа. Её усадили в машину, закрыли окна, двери и засунули небольшой шланг с газом. В тот момент Дильмура еще была жива, смерть в итоге наступила от угарного газа».

Семья погибшей подозревает, что смерть наступила после истязаний. Они настаивают, что над ней несколько часов издевались, а после пытались замести следы.

Данияр Курбаналиев, отец погибшей:

«Мы к нему домой приехали в час ночи. Они нам ничего не говорили. Если дочь ушла примерно в 6:30, то примерно в 7:30 в 8 вечера он убил ее. Задушил ее, а потом занес в машину и уверяет, что она умерла от угарного газа. Два раза сделали экспертизу, говорят, что моя дочь умерла от отравления. Мы назначили третью экспертизу, результаты будут готовы через неделю».

Ерсали Ханалиев, родственник погибшей:

«После работы в 18:30 ее вывели, посадили в машину, увезли и они заехали в гараж. Он ее избивал в гараже, у нее все лицо в синяках, а нос сломан. Потом он оставил машину в включенном состоянии, оставил Дильмуру, зашел к себе домой и уснул».

2 июля родственники привезли тело Дилмуры из морга. В тот же день родные 19-летней девушки, проводили ее в последний путь. На поминки пришли и родственники парня. От каких-либо комментариев они отказались.

Рассказать подробности дела решился адвокат подозреваемой стороны. Самат Сапарымбет в интервью журналистам опроверг версию родственников погибшей девушки. Сторона защиты настаивает на том, что у Дильмуры признаков насильственной смерти на теле не было и причиной её гибели мог стать угарный газ. Точная причина станет ясна по результатам судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, говорит адвокат, от выхлопами отравился и сам подозреваемый. А встретились они в тот день, чтобы погулять, уверен юрист.

Самат Сапарымбет, адвокат подозреваемой стороны:

«Подозреваемый встретил ее, они вместе пошли в кафе, поужинали и приехали домой к подозреваемому и вместе в гараже в машине сидели под кондером. Там они отравились угарным газом. Он тоже отравился и вышел из машины и сразу же домой зашел и упал. Его родственники спросили «что случилось?» и его брат сразу же побежал в гараж, посмотреть что там случилось и обнаружил, что в гараже пахнет угаром. Он открыл двери и вызвал скорую медицинскую помощь. У потерпевшей, когда ее обнаружили из рта пена выходила. Это свидетельствует о том, что она отравилась».

Причину смерти девушки расследуют правоохранители. Они сообщили, что дело завели по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под арестом. Его адвокат уверяет, что у обвиняемого еще не взяли показания из-за плохого самочувствия в следствии отравления.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Мы призываем граждан полагаться только на официальные источники информации».

Между тем родные погибшей требуют справедливого расследования. Следствие продолжается. Вердикт по делу вынесет суд.