Студенты медакадемии ЮКО погибли на трассе в ДТП

В Алматинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иностранных граждан, передает OTYRAR.

Как стало известно, авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пятеро граждан Индии: четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист. Они направлялись из Шымкента в Алматы.

По данным посольства Индии в Астане, двое пассажиров погибли на месте, ещё трое с тяжелыми травмами находятся в отделении интенсивной терапии.

Дипломатическое представительство Индии выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.