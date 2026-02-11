В Казахстане набирает обороты схема обнала через потребительские кредиты

В Казахстане распространяется схема обналичивания денег через покупку бытовой техники в рассрочку или кредит.

Посредники предлагают гражданам оформить потребительский займ, передать им приобретённый товар и получить на руки 70–80% его стоимости наличными, оставляя остальную сумму себе в виде комиссии. В ряде случаев техника существует лишь формально — сделки оформляются через ИП с фиктивным ассортиментом, что позволяет участникам схемы уходить от налогов и получать сверхдоходы, в то время как государство теряет бюджетные поступления.

«Этих посредников необходимо тоже жестко пресекать со стороны государства. И при этом необходимо изменение нормы законодательства чтобы отслеживать. Если он берет на потребительскую цель, через какое-то время, через короткое время продает. Там, я думаю, необходимо ограничение, хотя бы несколько месяцев он не мог ее продать, данные потребительские, ну, если там телевизор приобрел, сотовый телефон, тогда эти мошеннические схемы уже не будут работать», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Экономисты отмечают, что страдают и ритейлеры, если товар реальный, его потом могут перепродать по цене ниже рыночной. Юристы же считают, что формально мошенничеством это назвать нельзя, каждый остаётся при своём. Человек получает обналиченные деньги, посредник забирает процент, а кредит выплачивается.

«Это его убыток, это его проблема, он добровольно пошел по дешевке продал, а заплатил полную стоимость, ему срочно нужны были деньги, ему банк там кредит не дает, он вот таким вот способом получил деньги. Наверное, это было выгоднее, чем в ломбард какой-нибудь там сходить или еще куда-то. Но люди тут сами ищут вот эту вот свою маржу, это их проблема, либо свои убытки получают, либо прибыль получают, нормальный оборот», — Сергей Уткин, юрист.

Юрист уверен, что введение запретов приведёт к поиску обходных схем, ведь получить кредит на товар проще и быстрее, чем наличные. Единственное, что реально поможет, обязать посредников уплачивать налоги, для чего у налоговиков есть все инструменты.