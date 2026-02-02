Более 500 работникам КГУ «Жасыл аймақ» задолжали 28 млн тенге

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
76

В Туркестанской области сотрудники коммунального учреждения «Жасыл аймақ» получили задолженность по заработной плате после проверки специализированной природоохранной прокуратуры.

Надзорный орган выявил факты задержки и неполной выплаты зарплаты. По итогам внесённого акта прокурорского надзора 548 работникам выплачено более 28,7 миллиона тенге.

Кроме того, руководитель учреждения и главный бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите трудовых прав граждан продолжается.

