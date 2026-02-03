Навязчивость — не норма: МВД предупредило об ответственности за сталкинг

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило: личная жизнь и безопасность каждого гражданина находятся под защитой закона.

Преследование, навязчивые звонки и сообщения, слежка через социальные сети и любое другое нежелательное внимание против воли человека — это не «настойчивость», а преступление, известное как сталкинг.

В МВД подчёркивают, что повторные звонки, постоянные сообщения, наблюдение и попытки контролировать человека наносят серьёзный вред его психологическому состоянию и личной безопасности.

Согласно статье 115-1 Кодекса Республики Казахстан, за сталкинг предусмотрена строгая ответственность: штраф до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.

Конституция Казахстана гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни и личную безопасность. Ответ «нет» должен восприниматься однозначно и безоговорочно — его игнорирование может повлечь уголовную ответственность.

Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, навязчивым вниманием или систематическими домогательствами, в МВД призывают не молчать и незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Знайте свои права и не бойтесь их защищать.

