Ключи к новой жизни: в Шымкенте очередники получили квартиры

Для многих мечта о собственном жилье остается далекой и труднодостижимой. Однако благодаря программе, действующей в Казахстане, у многих семей появилась реальная возможность не только арендовать, но и выкупить доступные квартиры.

В Шымкенте 24 семьи, состоящие в очереди на жилье, получили новые квартиры. Гульзада Ахметова рассказала, как ее дочь, 11 лет стоявшая в очереди на жилье, наконец-то получила долгожданные ключи от своей квартиры.

Гульзада Ахметова, жительница города Шымкента:

«Когда услышала эту новость — расплакалась. Я ведь уже бабушка. Очень обрадовались. Сейчас вот пришли и радуемся, даже слов не можем подобрать. Столько лет — 11 лет — ждала, бедняжка. В каких только квартирах не жила, сколько трудностей перенесла. А теперь, слава Богу, все позади».

В микрорайоне Туран государством выкуплены 80 квартир в рамках программы арендного жилья. С начала года в Шымкенте новоселье отметили 187 семей. Квартиры распределяются между гражданами, состоящими в очереди на получение жилья. Все предоставляемые квартиры передаются с правом выкупа. Ежемесячная арендная плата составляет около 20 тысяч тенге.

Копжан Толебаев, исполняющий обязанности руководителя управления жилищной политики города Шымкента:

«Первоначальный взнос здесь не предусмотрен. Оплата осуществляется в рамках кредитной программы с подтверждением платежеспособности. Все предоставляемые квартиры передаются с правом выкупа».

Арендное жилье с последующим выкупом получают семьи из уязвимых слоев населения. Очередникам необходимо определить свой статус и активировать заявку в Отбасы банке.