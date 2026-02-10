Педагоги колледжа в Шымкенте обсудили проект новой Конституции

Очередная встреча по обсуждению проекта новой Конституции состоялась в Шымкенте. Площадкой для диалога стал городской колледж «Болашак».

Проекту новой Конституции нужны уточнения, касающиеся образования. Такое мнение высказали специалисты колледжа «Болашақ» в Шымкенте. По словам педагогов, положения, касающиеся сферы образования, не требуют кардинальных изменений — достаточно внести лишь точечные корректировки.

«Сферы образования касаются 30-я и 33-я статьи. В последнем проекте Конституции не учтено основное среднее образование. Там указаны начальное, основное и высшее образование. Мы считаем, что их нужно объединить и закрепить на равной основе, без разделения по языковому признаку»,— поясняет директор колледжа «Болашак» Саттар Куашбаев.

Еще одно предложение, которое прозвучало от представителей сферы образования, уравнять статус колледжей и университетов. Инициатива, как отмечается, может дать новый импульс развитию профтехобразования и уже получила поддержку среди молодёжи.

«Внесение изменений в закон говорит о том, что уделяется большое внимание человеческому капиталу. То есть, повышается качество образования, а колледжам сейчас уделяют особое внимание по сравнению с прошлыми годами. Объявление 2025 года “Годом рабочих профессий” стало для нас, студентов колледжей, большой возможностью. Нам начали уделять больше внимания, проводится множество мероприятий»,-говорит студентка Диана Касым

Отметим, что проект новой Конституции обсуждается в открытом формате. Граждане могут наблюдать за процессом в прямом эфире. Отметим, что при разработке действующей Конституции Республики Казахстан в 1995 году принимал участие совет всего из нескольких человек.