Почти 1 кг волос нашли в желудке у подростка в Туркестанской области

Почти 1 кг волос нашли в желудке у подростка в Туркестанской области

Редактор Жулдыз Ахмет
Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

Редкую и сложную операцию провели врачи Туркестанской городской детской больницы. Пятнадцатилетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение в экстренном порядке.

В ходе обследования специалисты обнаружили в полости желудка крупное инородное тело. Врачи приняли срочное решение о проведении хирургического вмешательства. В результате операции из желудка пациентки был извлечён волосяной комок весом 900 граммов.

«Операция длилась два часа пятьдесят минут. Хирургическая бригада, анестезиологи и средний медицинский персонал работали слаженно и успешно завершили вмешательство. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей», — сообщили в областном управлении здравоохранения.

По словам специалистов, подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко и при несвоевременном оказании помощи могут привести к тяжёлым осложнениям.

