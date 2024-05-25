Миграционные услуги для иностранцев будут недоступны в Шымкенте

25 мая в Шымкентских ЦОНах миграционные услуги для иностранных граждан будут недоступны.

В связи с плановыми техническими работами на стороне уполномоченного государственного органа в субботу в центрах миграционных услуг и дежурных ЦОНах не будут предоставляться некоторые госуслуги иностранным гражданам.

Так, 25 мая будут недоступны следующие госуслуги:

— Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

— Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;

— Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан.

Оказание услуг будет возобновлено 27 мая.