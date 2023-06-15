15 иностранцев выдворили из страны в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области выявили более 150 граждан, нарушивших миграционное законодательство, 15 из них по решению суда выдворили из страны.

С 19 по 25 июня полицейские области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Только за сутки привлечены к административной ответственности 158 лиц, нарушивших требования Закона РК «О миграции населения».

Из них: 119 иностранцев и 39 граждан Республики Казахстан. По решению суда 15 иностранных граждан выдворены за пределы страны.

Также, привлечены к административной ответственности 31 граждан РК, незаконно предоставивших жилье иностранцу, и 8 человек за незаконное использование иностранной рабочей силы.

Основная цель ОПМ– предупреждение и недопущение преступлений среди иностранцев и выявление незаконно прибывших и проживающих на территории области иностранных граждан, пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.