По рейтингу после Чемпионата Европы по стендовой стрельбе, Международная Федерация спортивной стрельбы (ISSF) распределили ряд дополнительных лицензий.

По рейтингу дополнительная лицензия была выдана шымкентской спортсменке, мастеру спорта международного класса Республики Казахстан по стендовой стрельбе, двукратной призеру Чемпионата Азии, серебряной призеру летней Всемирной Универсиады, серебряной призеру Кубка Мира (Индия), чемпионке в командном зачёте Кубка Мира (Индия) — Зое Алексеевне Кравченко.

С начала года казахстанские стрелки показали наивысшие результаты на международной арене в своих выступлениях на этапах Кубка Мира и чемпионате Азии завоевав 10 медалей: из них 2 золотые, 4 — серебряные, 4 — бронзовые медали.

Кравченко Зоя показала колоссальный результат в своём выступлении на Кубке Мира в Индии, завоевав в финале личного зачета серебряную медаль и в командном зачете завоевав золотую медаль в упражнении «skeet».

Дополнительные олимпийские лицензии будут распределены до 7 июня 2021 года.

После распределения всех лицензий Казахстанская Федерация спортивной стрельбы (КФСС) объявит состав участников-спортсменов которые примут участие на XXXII-летних Олимпийских Играх.

XXXII-летние Олимпийские Игры пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года в г.Токио (Япония).

Напомним, ранее у казахстанских стрелков уже имелись две Олимпийские Лицензии, завоеванные на 14-Чемпионате Азии в Катаре в 2019 году, обладателями являются Рысбекова Сарсенкуль (стендовая стрельба) и Юрий Юрков (пулевая стрельба), спортсмены являются представителями третьего мегаполиса города Шымкент.