Заместитель акима города Шымкент Максут Исахов на открытии соревнований пожелал участникам удачи.

С 26 апреля по 3 мая 2021 года в стрелковом комплексе «SHYMKENT SHOOTING PLAZA» запланировано проведение V Молодежных спортивных игр по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие около 100 юных спортсменов из городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской и Кызылординской областей.

В рамках данного комплексного соревнования были поставлены задачи популяризации стендовой стрельбы, проверки качества подготовки учебно-тренировочных процессов спортивного резерва, отбора перспективных молодых спортсменов в сборную команду Республики.

Организаторы соревнований — комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, управление физической культуры и спорта города Шымкент и ОО «Казахстанская Федерация спортивной стрельбы».