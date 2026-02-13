Сложную операцию провели врачи Шымкента

Сложное хирургическое вмешательство выполнили врачи городской клинической больницы №1.

Подобные операции в Казахстане проводятся нечасто из-за их высокой сложности.

Пациент 1981 года рождения получил тяжёлый оскольчатый перелом крестца, упав с высоты пяти метров.

Такая травма считается крайне опасной, поскольку может повлечь повреждение нервных корешков, нарушение функций органов малого таза и привести к потере подвижности.

Во время операции хирурги использовали специальные фиксирующие конструкции, что позволило восстановить кость в анатомически правильном положении.

Методика разработана казахстанскими специалистами и прошла научную апробацию на уровне диссертационного исследования.

Благодаря профессионализму бригады травматологов вмешательство прошло успешно.

В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением врачей.