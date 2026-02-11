В Шымкенте дорожный конфликт закончился дракой и уголовным делом

В Шымкенте драка на проезжей части вновь вызвала общественный резонанс. В социальных сетях распространяется видео, на котором группа молодых людей устраивает потасовку прямо на дороге при большом скоплении людей.

Как сообщили в полиции, участники конфликта установлены и доставлены в подразделение.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Предварительно установлено, что между водителями возник дорожный конфликт, который перерос в открытую драку. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Правовая оценка будет дана действиям каждого участника инцидента», — сообщили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что любые попытки выяснять отношения на дороге с применением силы будут жёстко пресекаться. Ни один из виновных не уйдёт от ответственности.