«Это была засада»: Новые подробности по громкому убийству и массовой драке

Ангелина Подлипаева
Появились новые детали в громком преступлении, которое произошло в Шымкенте 20 января.

Напомним, что вечером того дня на пересечении улиц Рыскулова — Еримбетова произошла массовая драка. Один из участников конфликта — 40-летний Василий Колесников — был похищен с места происшествия. Позже его тело было найдено в поселке Темирлан.

Жестокая драка, люди в масках, ножи — такие кадры запечатлели очевидцы конфликта. На некоторых кадрах видно, как одного мужчину силой запихивают в машину и не дают ему выбраться. Позже выяснилось, что это Василий Колесников. Его адвокат считает, что преступники загодя готовились к покушению.

Талгат Есимов, адвокат:
«Все СМИ пишут, что это нарушение дорожного движения, из-за чего произошла драка, нарушение ПДД — была засадой, никто не думал о своих машинах. Цель была Колесников Василий, которого они должны были похитить и убить в дальнейшем, что они и реализовали».

20 января руководство департамента полиции ушло в отставку. Уже на следующий день были обнародованы кадры четверых задержанных, которых водворили в изолятор временного содержания. Позже появилась информация о задержании еще троих фигурантов.

Талгат Есимов, адвокат:
«В данном случае департамент полиции под руководством Армана Бейсенбаева сработал очень профессионально: в первые сутки задержали около пяти человек. Далее в Тюлькубасском районе задержали еще троих. Еще один находится в розыске. Я считаю, что наглые действия данных лиц — это вызов нашему современному обществу, и позиция Президента — закон и порядок. Поэтому нужно показательно провести открытый судебный процесс, и наша позиция — только пожизненное заключение. Таким лицам не место в нашем современном обществе».

По факту трагедии возбудили три уголовных дела: по статьям «Убийство», «Хулиганство с применением оружия» и «Похищение человека». Расследование взял под контроль центральный аппарат МВД, и в Шымкент направили руководителей криминальной полиции, следственного департамента и департамента собственной безопасности.

