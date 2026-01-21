Реклама
Сообщения об ещё одной смерти при массовой драке в Шымкенте не соответствуют действительности

Редактор Жулдыз Ахмет
Реанимация
Иллюстративное фото с сайта fb.ru

Массовая драка в Шымкенте при ДТП со смертельным исходом одного из участников вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях жители города активно обсуждают инцидент и делятся информацией о смерти еще одного пострадавшего в больнице.

Редакция OTYRAR обратилась с запросом в городское управление здравоохранения. Как выяснилось, распространившаяся информация не соответствует действительности. Пострадавший, 1990 года рождения, поступил в Городскую клиническую больницу №1 в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

«У пациента проникающее колото-резаное ранение левой стороны грудной клетки. Его экстренно прооперировали. В настоящее время он получает интенсивное лечение в реанимации», — сообщили в горздраве.

Напомним, 20 января на пересечении улиц Рыскулова и Еримбетова произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. В результате погиб 1 человек, еще один был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Полиция ищет подозреваемых.

