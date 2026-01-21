Полиция задержала подозреваемых в убийстве после массовой драки на дороге

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
Первый заместитель начальника Департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев сообщил, что задержаны подозреваемые в убийстве 40-летнего мужчины, погибшего 20 января в результате массовой драки на дороге после ДТП.

«Сотрудники Департамента полиции Шымкента в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», — сообщил Арман Бейсенбаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям «Убийство», «Хулиганство» и «Похищение человека». Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

