Полиция сделала заявление после массовой драки в Туркестанской области

Седьмого февраля в Туркестанской области после игры в кокпар группа молодых людей жестоко избила парня. В полиции выступили с заявлением.

По информации областного ДП, пострадавший сразу был доставлен в медицинское учреждение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, а также свидетелей происшествия. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны двое местных жителей. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. Также граждан призывают доверять информации только из официальных источников и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.

«Доводы, изложенные родственниками, будут изучены и проверены», — добавили в областном ДП.

Напомним, групповое нападение произошло после игры в кокпар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей на автомобилях окружила одного человека и напала на него, после чего он остался лежать на земле. По словам родственников, после мужчину вывезли за пределы населённого пункта.

