Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Бектенов предложил внедрить ИИ для управления грузопотоками ЕАЭС

Бектенов предложил внедрить ИИ для управления грузопотоками ЕАЭС

-
Редактор Юлия Машковская
-
19
Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов предложил создать в ЕАЭС интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта для ускорения доставки и снижения издержек.

Он отметил, что потенциал транзита высокий, но необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.

Также предложено полностью оцифровать контроль: важно перевести подтверждение ветеринарного и фитосанитарного контроля в электронный формат.

Бектенов подчеркнул, что развитие кооперации должно опираться на инновации и ИИ, а свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом.

По его словам, расширение внешней торговли с странами Азии, Ближнего Востока и Африки создаёт дополнительные возможности для экспорта и укрепления экономики.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.