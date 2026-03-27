Бектенов предложил внедрить ИИ для управления грузопотоками ЕАЭС

Премьер-министр Олжас Бектенов предложил создать в ЕАЭС интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта для ускорения доставки и снижения издержек.

Он отметил, что потенциал транзита высокий, но необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.

Также предложено полностью оцифровать контроль: важно перевести подтверждение ветеринарного и фитосанитарного контроля в электронный формат.

Бектенов подчеркнул, что развитие кооперации должно опираться на инновации и ИИ, а свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом.

По его словам, расширение внешней торговли с странами Азии, Ближнего Востока и Африки создаёт дополнительные возможности для экспорта и укрепления экономики.